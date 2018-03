Vil ha hjertestarter til Halti

nyheter

Pål Vegard Eriksen har, på vegne av styret i Halti SA, etterspurt hjertestarter på Halti-bygget i Nordreisa.

Han skriver i et brev til kommunen at Halti tiltrekker seg et stort publikum i løpet av året, og det er i tillegg rundt 50 mennesker som jobber på bygget.

– Styret mener derfor at Halti bør ha en hjertestarter tilgjengelig, og at Nordreisa kommune som huseier bør investere i dette, skriver han.

Han legger til at dette vil føre til at arbeidsplassen vil kjennes tryggere. De ansatte på huset vil få kurs når hjertestarteren er på plass, og de håper på ordning før sommeresesongen i år.