Antall snøskred i Norge firedoblet på ett år

nyheter

Tall fra Snøskredvarslingen i Norge viser at 113 mennesker ved utgangen av februar hadde vært involvert i totalt 66 ulike skredhendelser. På samme tid i fjor vinter hadde 21 mennesker vært involvert i 13 skred.

Leder for Snøskredvarslingen, Rune Engset, forteller at det er flere grunner til økningen av skredhendelser, altså skred utløst av mennesker. En av grunnene er at stadig flere rapporterer inn sked. En annen grunn er at flere tar seg inn i skredterreng fordi toppturer har blitt veldig populært.

– Heldigvis har det ikke vært noen dødsulykker hittil i år, men det er nettopp dette vi er redde for at kan skje i tiden fremover, sier Engeset til Aftenposten.

Tall fra tidligere år viser at mars og april er månedene med flest skredulykker.

De 66 rapporterte skredhendelsene i år har gått på Vestlandet og i Sør-Norge.

Det varsles nå om stor snøskredfare søndag – faregrad 4 – i Ofoten, Salten, Svartisen og Helgeland, samt Svalbard øst. Nordvestlandet får samme varsel for mandag.

I Finnmark og Troms er snøskredfaren noe nedjustert, men ligger fortsatt på faregrad 3 gjennom helgen.

(©NTB)