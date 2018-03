Inviterer til kveldsturnering

nyheter

Turneringen finner sted førstkommende torsdag, og arrangeres i samarbeid med Påskelandsbyen.

Leder i ungdomsrådet, Anna Henriksen, forteller at det er andre året de arrangerer kveldsturnering.

– Arrangementet er for alle ungdommer i Nordreisa, fra 8. klasse til 3. året på videregående, sier hun.

Vil ha flere lag

Det blir både kiosksalg og premiering til vinnerlagene. Foreløpig er det kun fem lag som er påmeldt, men Henriksen håper på mange flere.

– Det blir en kjempegøy kveld i hallen, med muligheter for å vinne fine premier og ha det gøy sammen, sier hun.

De arrangerer turneringen fordi de ser det er behov for litt andre aktiviteter.

– Også hadde vi lyst å gjøre noe gøy før påskeferien, sier hun.

Kompensasjon

Kveldsturneringen arrangeres også for å kompensere for at det ikke blir noe 16. mai-arrangement.

Påmelding skjer til lederen selv eller på Facebook, og man må være minst fem personer på hver lag.