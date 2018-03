La fram falsk togbillett i tungtransportkontroll

nyheter

Statens Vegvesen hadde forrige uke tungtransportkontroll på Fv 866 i Skjervøy, der de blant annet anmeldte en utenlandsk fører for brudd på døgnhvilen.

Dette melder Vegvesenet på Twitter.

Sjåføren prøvde seg med å framlegge en falsk togbillett, og påberopte seg overnatting på toget, men dette stemte altså ikke.

Som straff fikk han et forelegg på 12.000 kroner, et forelegg han vedtok på stedet.

Fabrikert fraktbrev

En annen fører framla et CMR-fraktbrev i kontrollen som ifølge Vegvesenet var "fabrikert" med hensikt å unngå kabotasjeregelverket, og for å skaffe flere oppdrag i Norge.

- Dette er konkurransevridning som ikke gir like vilkår for å utføre transport i Norge, skriver de på Twitter.

Slitte dekk

Vegvesenet hadde også kontroll i Burfjord forrige uke, og også der ble en fører anmeldt for brudd på døgnhvilen.

Et annet vogntog ble stoppet med fem dekk som var langt under minimumskravet på 5 mm dybde, og fikk for dette et gebyr på 3750 kroner.

- Føreren ble pålagt kjetting før videre kjøring på grunn av dette. Samme vogntog hadde flere tekniske mangler.