Røyelløypa i Nordreisa er nå gjenåpnet, melder kommunen på sine hjemmesider.

De ber samtidig alle som benytter seg av løypa til å holde seg til løypetrasseen på grunn av den vedvarende skredfaren.

- Ikke kjør inn under bratt areal med helling over 30 grader, både i skog og over tregrensa.

De oppfordrer samtidig alle til å utvise stor aktsomhet ved ferdsel i utmark.