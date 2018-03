Har nå stengt svømmehallen på grunn av teknisk feil

nyheter

Det vil den bli til en feil med en varmeveksler er utbedret, sier vedlikeholdsleder Knut Vidar Isaksen i Skjervøy kommune.

– Vi har en stor lekkasje på en varmeveksler som gjør at det er mye arbeid å holde bassenget i gang. Vi håpet at vi skulle klarer å holde det gående til bassenget uansett skulle stenge for sommeren – 26. april – men vi klarer ikke det. Hullet i varmeveksleren har blitt for stort, så nå velger vi å stenge. Det er for vanskelig å holde temperaturen oppe i bassenget, sier Isaksen.

Han vet ikke når man får en ny varmeveksler på plass og svømmehallen igjen kan åpnes.

– Den er bestilt, men vi har ikke fått en eksakt dato på leveransen, sier Isaksen.

Skulle den komme for eksempel rett etter påske, så sier Isaksen at hallen kan bli gjenåpnet en periode før endelig sommerstenging.

– Ja, det skal ikke gå så lang tid å gjøre selve utbyttingen. Det er en dag med arbeid, så er den på plass. Så får vi den i god tid før den 26. april, så kan bassenget brukes, sier Isaksen, som sier at det feilen er en reklamasjonssak.