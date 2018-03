Skiløpere i Finnmark og Troms advares mot alt skredterreng

nyheter

Faregrad 4 betyr at store snømengder og vind gir omfattende ustabile forhold, og at det høyst trolig kommer naturlig utløste skred. Dermed er oppfordringen klar: Unngå alt skredterreng.

– Faregrad 4 må man ta på alvor. Hold deg unna skredterreng, og spesielt der det er helling over 30 grader. Toppturene bør du spare til dager med mindre skredfare, men det finnes heldigvis mange andre fine turer du kan gå, oppfordrer Kjersti Løvik, leder for Landsråd Hjelpekorps.

Ellers i landet er det fremdeles faregrad 3 i store områder, noe som indikerer betydelig fare. Det kan også være høyere fare lokalt i områder, som søndag da det gikk et skred i Hallingdal hvor det er faregrad 2. Det er varslet farenivå oransje–betydelig fare– i Tromsø, Sør-Troms, Indre Troms, Lofoten og Vesterålen, Ofoten, Salten, Svartisen, Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen og Indre Sogn. Det viser varselet fra Varsom.no for tirsdag.

Beredt i Troms og Finnmark

I Troms har Røde Kors forsterket beredskapen med tre fagledere på skred.

– Det snør ganske tett og kraftig her oppe nå, så det er viktig å være beredt, forteller Marthe Stokmo på Røde Kors’ informasjonssentral i Troms.

Røde Kors-mannskapene i Finnmark tar også skredfaren på alvor.

– Vi har bedt våre mannskaper ha skredutstyret lett tilgjengelig og klart, og at utstyret er plassert i biler slik at vi ikke trenger å bruke tid på henting av utstyr på depot, forteller Ørjan Olsen fra informasjonssentralen i Finnmark.

Husk fjellvettreglene

Mandag har Røde Kors registrert 59 skader, en dobling i forhold til mandag i påsken i fjor. Etter de to første påskedagene var det registrert 91 skader, mens det til sammenligning var 47 skader i palmehelgen i fjor.

Heldigvis har ingen omkommet i skred, men det var likevel mye å gjøre for redningsmannskapene denne helgen.

– Bare i dag har vi hatt 20 mannskap ute for å søke i skred, og per nå har vi tre pågående aksjoner, sa leder i Landsråd Hjelpekorps i Røde Kors, Kjersti Løvik, til NTB søndag ettermiddag.

Røde Kors har 1.200 av sitt kvalifiserte mannskap strategisk utplassert på 150 hytter i utmarksterreng i påsken. Bak dem er et betydelig antall frivillige klare til å bidra der det trengs.Hittil i påsken er 1.600 tjenestetimer registrert på søk- og redningsoppdrag. Dette tilsvarer over ni arbeidsmåneder med frivillig innsats.Også Norske Redningshunder har økt beredskapen over hele landet i påsken.