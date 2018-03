Minutter etter kolonnen gikk skredet over E6

nyheter

Et stort snøskred sperrer E6 i Mettevollia, rett sør for Kvænangsfjellet i Nordreisa kommune. Skredet skal ha gått over E6 bare minutter etter at en kolonne kom kjørende med personbiler og lastebiler nordfra.

Tonje Jansdatter Edvardsen sto i kø på nordsiden og var vitne til hendelsen.

– Så det kom deisende ned lia

– Det kom akkurat en runde med biler fra nordsiden, og det var vår tur til å starte. Hadde rekken med våre biler begynt å kjøre minutter før hadde vi havnet midt i det. Vi har hatt kjempeflaks. Det var skummelt, forteller hun.

Ifølge henne sto et femtitalls biler på sørsiden og ventet på å bli sluset over fjellovergangen. Klokken 18.20 var mange i ferd med å snu. Selve skredet skal ha gått rundt klokken 18.00.

– Jeg var ikke i tvil om at det var et skred som gikk. Jeg så bare det kom deisanes ned lia og at det helt tydelig for ned til vannet. Da jeg så i speilet kom alle ut av bilene for å se hva som foregikk, forteller hun.

Edvardsen var i et følge med flere på tur til noen venner i Navit i Kvænangen.

– Nei, nå vet jeg ikke hva vi gjør. Det er surt å måtte snu, men vi får se hva vi finner på, sier hun – som har kjørt helt fra Skjervøy.

Ingen hus tatt

Steinar Gudmunsen, operasjonsleder i Troms Politidistrikt forteller at de fikk melding om hendelsen klokken 18.06.

– Vi har fått melding fra veitrafikksentralen at det har gått et ras over veien og at veien er stengt.

– Hva vet du om omfanget, det er hus som kan være tatt på nedsiden av E6 i området?

– Nei, da hadde nok politiet visst om det, sier han.

Vurdert til å være sikkert

Byggeleder i Statens vegvesen, Yngve Volden er også orientert om hendelsen. Han kan ikke si noe om hvor stort skredet er.

– Vi har folk på stedet som har besluttet å ta opp raset. Når det først er gått kommer det ikke mer. Når veien eventuelt åpnes, vet jeg ikke.

– Hvorfor kjører man kolonne når det er så skredfarlig, faregraden er på nivå fire i dag?

– Det ble i 14-15 tiden i dag ikke vurdert til å være en overhengende fare for skred. Selv om det er faregrad fire i regionen betyr det ikke at det er slik overalt. Vi vurderte det til at vi ikke var nødt å stenge, sier han.