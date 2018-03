nyheter

Statens vegvesen utførte kontroll av tunge kjøretøy, tirsdag. Dette på E8 ved Lullesletta i Skibotn. Det opplyser vegvesenet på Twitter.

Kontrollen resulterte i at tre vogntog ble ilagt bruksforbud med pålegg om bruk av kjettinger før videre kjøring. Dette på grunn av dekkenes egnethet på føreforholdet. To dekkgebyr ble ustedt, på 750 kroner per dekk.

Ifølge vegvesenet ble også en fører anmeldt for brudd på kjøre -og hvilebestemmelsene.