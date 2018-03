nyheter

Det pågår i øyeblikket en redningsaksjon i fjellene i Lyngen.

Dette opplyser Operasjonssentralen for Troms Politikammer i en twitter-melding.

I følge denne fikk Politiet melding i ettermiddag om at en person i et følge hadde skadet seg under en skitur i området ved Kavringtinden.

Politiet opplyser ikke hvilke instanser som er involvert i aksjonen, men etter et Framtid i Nord erfarer, deltar Røde Kors og et ambulansehelikopter.