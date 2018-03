Kvænangsfjellet åpnet for kolonnekjøring

nyheter

Vegvesenet melder at E6 over Kvænangsfjellet er åpnet for kolonnekjøring.

Fjellet har vært stengt siden i går kveld da det gikk ras.

Bilister står i kø på begge sider av fjellfoten, og den første kolonnen gikk fra sørsiden klokken 15.55.

På nordsiden melder bilister om at de står i kø rundt fire kilometer fra bommen, og siden kolonnene kun kan bestå av 20 biler med maks 75 personer må det påberegnes en del ventetid.