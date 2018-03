Nå er Kvænangsfjellet åpent

nyheter

Statens vegvesen melder på sine hjemmesider at de åpner for trafikk over Kvænangsfjellet klokken 11:45 i dag.

Fylkesvei 91, Breivikeidet ferjekai, på strekning Tromsø-Olderdalen er ennå stengt på grunn av fare for ras. Veien ventes åpnet klokken 14.00 og da vil også fergesambandet gå som normalt.

Både Fylkesvei 347 Arnøyhamn - Lauksletta, på strekningen Årviksand – Nymoen og Fylkesvei 348 Akkarvik - Langfjordbotn er ennå stengt på grunn av snøras. Det vil bli ny vurdering klokken 15:00. Beredskapsrute er iverksatt.