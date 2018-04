nyheter

– Her blir man ikke jaktet på med helikopter bare fordi man er ute og kjører snøscooter. Og det skulle bare mangle, vi er jo bare ute og koser oss, sier Jan Erik Dalheim.

Gjengen rundt han nikker anerkjennende der de står på parkeringsplassen utenfor matbutikken. To stasjonsvogner er fullastet med barn, bager og handleposer fra Kilipshalli, og på hengerne står snøscooterne stroppet fast. Gjengen fra Skjervøy har tilbrakt fem dager på en timannshytte på Kilpisjärvi, og påskeferien 2018 på høyfjellet i Lappland er vei veis ende.

– Det beste livet er campinglivet på Kilpis Kaffe på termosen, isolert og fastmontert fortelt, klappstoler med saueskinn og et lett drag av snø i lufta? Man trenger ikke sommer for å starte campingsesongen på andre siden av grensen.

– Ville vesten

– Det har vært helt fantastiske dager. Ungene har storkost seg, og kjørt masse scooter. Og det er jo mye bedre at de er ute i frisk luft enn at de bare sitter inne og spiller, sier Torkjell Henriksen.– Også er det gøy å kjøre scooter. For det går så fort, sier Jonas Henriksen (11).

Torkjell og Jan Erik forteller at det er andre året de tar med barna til Kilpis. Og det er en enkel grunn til at de kommer tilbake: Her har de kjøre snøscooter.

– Dette er det nærmeste vi kommer et scooterliv. Det er ingen steder hvor vi får lov til å kjøre snøscooter hjemme, og nærmeste løype er over en times kjøretur unna. Da blir det uansett kun dagsturer. På Kilpis kan du parkere scooteren rett utenfor hytteveggen, og det er milevis med løyper over hele stedet, sier Torkjell.

140.000 kroner

– Norge burde lære av Finland. Se på Skibotn for eksempel, der er det store områder som egner seg godt. Men istedenfor blir de som kjører snøscooter utsatt for en heksejakt, som om det er helt ville vesten, sier Jan Erik ivrig, før han fortsetter:– Så lenge man kan kjøpe scooter i Norge så burde man kunne få kjøre flere steder enn de få løypene som er. Jeg føler meg som kriminell i Norge bare jeg kjøper snøscooter.

Og mens fedrene snakker om hvordan finnene «har skjønt det», klatrer barna på scooterne på tilhengerne deres.

– Du må kun ta bilde av denne her. Det er den beste. Og dyreste, ikke sant pappa? sier Erik Dalheim (15).

Shoppingbonanza på Kilpis: – 149 kroner for et brett med brus! Det er billig det! Arne Kristian Kiil løfter de siste varene inn i bilen mens han smiler lurt. Nå er påsken sikret med billig brus fra Finland.

Han få bekreftet at jo, den blå er den beste av de tre scooterne de har med seg. Og at nypris ligger på rundt 140.000 kroner.

– Nei, de er flinke og vet hvor de skal kjøre. Dessuten er det flest ungdommer som kjører her oppe. Det suser i motorer på området hele tida, men det går helt smertefritt for alt er så tilrettelagt, sier Torkjell.

I løpet av de minuttene iTromsø står på parkeringsplassen kjører det x antall snøscootere forbi. Her er scooterløype like normalt som fortau, men det er kanskje ikke så rart, det er langt flere scootere enn fotgjengere langs E8 ved evig populære Kilpisjärvi.