NVE: Snøskredfare helt frem til mai

«Til dere som skal på tur de neste dagene: Det vil fortsatt være lett å løse ut og fjernutløse snøskred».

Slik lyder meldingen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Enkelt å utløse skred

Hittil har denne påsken vært preget av stor snøskredfare i nord, og flere skred har også blitt utløst. På Storslett i Nordreisa døde en mann i 30-årene etter å ha blitt tatt av snøskred skjærtorsdag.

– Alle skredene forteller oss at folk ferdes i skredterreng nå, samtidig er det tydelige tegn på at snødekket er ustabilt. Nå som det verste været i Troms og Finnmark ser ut til å gi seg vil mange komme seg ut på tur. Etter en snøfattig vinter er nordlendingene utsultet på snø og skiturer, og da tar man også gjerne sjanser som man vanligvis ikke ville gjort, sier Ragnar Ekker ved Snøskredvarslignen i Norge.

Til iTromsø sier han at folk fortsatt må ta hensyn til det ustabile snødekket.

Det krever erfaring og solid kunnskap for å ferdes trygt i fjellet Snøskredfaren i Nord-Troms er justert til faregrad tre. Det er altså fortsatt betydelig fare for snøskred i regionen.

– For å ferdes trygt krever det mye kunnskap, samt at man tar konservative veivalg i fjellet. For enkeltpersoner er det lett å løse ut skred der du står eller ved at du fjernutløser det i bakken over deg, sier Ekker og henviser til snøskredvarslingas hjemmeside, varsom.no, som gir informasjon om hvordan du holder deg på trygg avstand fra skredterreng.

Og ifølge NVE vil snøskredfaren vedvare helt til mai.

«Hjerte-i-halsen-situasjon»

– Vi må trolig ta hensyn til dette vedvarende svake laget helt fram snøsmeltingen begynner og gjennomfukter snødekket i mai, sier Ekker.

– Betyr det at vi vil ha snøskredfare helt frem til mai?

– Ja, det vil si, er det snø så er det alltid en form for skredfare, men den være liten ellers stor. Fordi vi har hatt en vinter med kulde og lite snø, så har det skapt et gammelt snødekke som er veldig ustabilt. Det kommer til å følge oss resten av sesongen. Det betyr ikke at man vil ha en «hjerte-i-halsen-situasjon» slik som vi har nå, men vi kan ikke ta lett på det heller. Dette svake laget kan bli liggende og være intakt, men idet det blir gjennomfuktet ved regn eller varme, da blir det veldig farlig for en kort periode før man får førefall. Og det kommer ikke til å skje før ute i mai en gang, sier Ekker.

– Ja, på den måten at det er uvanlig med så svakt lag i snøen. Det er helt normalt at det kommer mye snø sent i sesongen i nord, men det er ikke normalt at det har kommet så lite snø tidligere i vinter.