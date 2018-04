Kan få ny periode som idrettssjef i Troms

nyheter

Ifølge Nordlys har valgkomiteen i idrettskretsen et ønske om at Bjørklund skal ta en ny periode som leder av Troms idrettskrets - et verv den harstadbosatte storfjordingen har innehatt siden 2008.

Bjørklund har vært på banen i en rekke nasjonale idrettssaker - sist i debatten omkring pengebruken i ledelsen til Norges Idrettsforbund. Han ble først vraket av valgkomiteen ved forrige valg, i 2016, men ble likevel valgt etter et benkeforslag på tinget.

Bjørklund får, hvis han får fornyet tillit, med seg Inger Lise Brones (Kvaløysletta skilag) som ny nestleder. Hun er i alle fall innstilt til den rollen av valgkomiteen.