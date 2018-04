Et nytt fylkesmannsembet er klart

nyheter

Et nytt fylkesmannembet for Troms og Finnmark ble torsdag offentliggjort. Det nye embetet får cirka 260 ansatte fordelt på kontorer i Vadsø og Tromsø, indre Finnmark og indre Troms.

Dette opplyser de to fylkesmennene, Elisabeth Vik Aspaker og Ingvild Aleksandersen i en pressemelding.

Hovedsetet vil bli i Vadsø, det er tydeliggjort i det nye organisasjonskartet. Her skal fylkesmannen og en assisterende fylkesmann ha sine kontorer. Den andre assisterende fylkesmannen skal ha sitt kontor i Tromsø, for å ivareta stedlig ledelse der.

I Vadsø utrustes det med to staber: Stab for støtte og kommunikasjon og stab for samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg skal fire avdelinger ledes fra Finnmark og tre fra Troms.

Finnmark:

Justis- og kommunalavdelingen

Helse- og sosialavdelingen

Miljøavdelingen

Reindriftsavdelingen

Troms:

Oppvekst- og barnevernavdelingen

Landbruksavdelingen

Administrasjonsavdelingen

Både Aspaker og Aleksandersen takker den lokale omstillingsgruppen for vel utført arbeid. De er stolt og glad for resultatet, og mener organisasjonskartet gir grunnlag for enda bedre tjenester til kommunene og innbyggerne.

– Det nye embetet vil være rigget for også å kunne påta seg nye oppgaver, opplyser de.

Vik Aspaker gleder seg til å ta fatt på jobben som leder for det nye embetet. Denne rollen trer hun inn i fra 1.1.2019.

– Sammen med den nye ledergruppen, vil jeg bidra til at alle ansatte skal få meningsfulle arbeidsoppgaver også i fremtiden, sier Elisabeth Vik Aspaker.