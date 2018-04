Frisk bris, noen byger og litt sol i vente

nyheter

Torsdag kan det komme litt påfyll med snø i Nord-Troms på dagen.

- Men det ser ut til at nedbøren vil trekke nordover ut over havet. For det meste blir det oppholdsvær og delvis skyet, sier vakthavende meteorolog Ola Mellem.

Meteorologen forteller at vinden kan komme opp til liten kuling, men stort sett vil vinden holde frisk bris.

Fredag er det ventet sør-vestlig frisk bris ved kysten, lengre inn i nordfylket vil det blåse noe roligere.

– Det vil komme enkelte sludd- og snøbyger, men det vil bli perioder med sol, sier Mellem.

Været letter mot slutten av helga

Lørdag ser det ut til at vinden vil dreie mer mot nord. Ved kysten kan det blåse opp til liten kuling ned nord eller nordvestlig vindretning. Noen snøbyger er ventet, men hvor mye nedbør det kan bli er vanskelig å si forklarer Mellem.

– Det er litt uberegnelig når det kommer som byger, men vi kan vente oss mellom 10-20 mm lørdag.

Søndag vil været bli noe lettere, men fortsatt med noen byger. Da blir det liggende et lavtrykk i nord.

– Det vil fortsatt komme vind med retning nordvest som blåser periodevis kuling, men det er mulig det vil bedre seg siste del av søndag. Da ser det ut til å bli fralandsvind og lettere vær.

Det vil ikke bli store endringer med temperaturene. Ved kysten vil gradestokken vise rundt null grader, og på innlandet vil temperaturene ligge noen grader under null.

For de som tenker seg på fjellet bør de merke seg at varslingstjenesten Varsom.no melder om fortsatt betydelig skredfare i Nord-Troms.