Har levert sine innspill: – Sats på friluftsliv i hverdagen!

Ishavskysten friluftsråd har sammen med FNF Troms levert sitt innspill til det som skal bli en ny folkehelsemelding. Dette etter et møte med Helse -og omsorgsdepartementet og folkehelseminister Åse Michalsen, 5.april.

– Budskapet vårt er enkelt: sats på hverdagsfriluftsliv til folket! Det er her folkehelseplanen må sette inn støtet. Dere trenger ikke finne opp kruttet på nytt. Kruttet er jo friluftsliv! opplyser daglig leder i Ishavskysten friluftsråd, Tine Marie V. Hagelin og fylkeskoordinatur for Forum for natur og friluftsliv Troms, Eivind Borge i en pressemelding.

– Stor positiv effekt

Ifølge dem bruker Staten 65.000 kroner årlig på hver og en, til reperasjon av helse. Til sammenlikning kun 65 kroner per innbygger på friluftsliv.

– Vi skal ikke stå her og si at løsningen til alle helseutfordringer i Norge er knyttet til fravær av naturkontakt eller at alle sykdommer kan kureres med en tur i skogen. Samtidig viser flere og flere forskningsrapporter at friluftsliv har en stor positiv effekt på den fysiske og psykiske helsa, og trivselen hos folk.

Borge og Hagelin aller viktigste råd er å ikke la folkehelseplanen bli en tung rapport med store, fine ord.

– Skal de gode målene nås, må dere også ha konkrete tiltak for å oppfylle målsettingen med planen, opplyser de.

Ny plan skal gi alle mulighet til å drive friluftsliv Like før påske vedtok et enstemmig fylkesting "Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027" på marstingets siste dag.

Her er deres sju konkrete tiltak som kan gi bedre folkehelse på en lystbetont måte:

Kartlegg og ta vare på hverdagsnaturen i nærheten av der folk bor. Det holder ikke at det er mye fantastisk natur oppe på Finnmarksvidda eller i Indre Troms. Folk tar ikke bussen en halvtime etter middagen er spist for å gå en halvtime på tur i skauen. Nei, skal folk bruke naturen i hverdagen så må det også være tilgjengelig natur der folk bor. Hverdagsnatur er nøkkelen! Hverdagsfriluftsliv betyr også friluftsliv i mørketiden , så her må det legges til rette med oppkjøring av skiløyper, brøyting av utfartsparkeringer og fortau, og lyssetting av bynære grønne områder for å nevne noen tiltak som vil gjøre en stor forskjell i bruken av naturen på vinterstid. Alle kommuner må ha minimum 3 universelt utforma/godt tilrettelagte friluftsområder. Husk på alle brukergrupper i samfunnet. Ikke glem de eldre. Ikke glem de i rullestol. Burde kanskje alle eldresentre, omsorgsboliger og sykehus ha samme mål om minimum 500 meter til nærmeste tilrettelagte turområde? Friluftsliv må bli en naturlig del av skolehverdagen til barna våre. Unger i barnehager og skoler må få et naturlig forhold til naturen, og det er ingen bedre plass å starte enn i barnehagen. Læring i friluft er friluftsrådenes skoleprosjekt som tilbyr gratis kurs og veiledning til barnehager og skoler for å skape mere og bedre uteundervisning. Og med Stortingets suverene vedtak om minimum en time fysisk aktivitet hver dag, så vil Læring i friluft være et viktig verktøy for kommunene å benytte seg av for å nå dette målet. Så hva med å få med inn i planen at alle skoler og barnehager skal være tilsluttet et pedagogisk forankret skole- eller barnehagenettverk, som for eksempel Læring i friluft? Alle kommuner må ha velfungerende utstyrsbaser med gratis utlån av lavterskel utstyr. TURBO i Tromsø og Utstyrssentralen i Storfjord har klart det! Alle kommuner må samme gode tilbud. Styrk frisklivssentralene! Sats på de frivillige natur- og friluftsorganisasjonene!