Troms politidistrikt og Statens Naturoppsyn har gjennomført en scooterkontroll i Nord-troms lørdag. Dette melder politiet på Twitter.

Kontrollen resulterte i 15 anmeldelser. Sju ble tatt for ulovlig kjøring, tre for ikke å ha stanset for kontroll, tre uten gyldig førerkort, én for uregistrert snøscooter og én for ikke å ha skilt påmontert.