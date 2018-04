Hurtigrutens strandrydding skaper engasjement – får telefoner fra hele verden

nyheter

iTromsø: Hurtigrutens strandrydding av en liten øy utenfor Bodø 19. september i fjor, har skapt internasjonal oppmerksomhet etter at aksjonen ble delt på Facebook og et par utenlandske medier omtalte aksjonen. Det er Dagbladet som først omtalte saken.

Ryddemannskapet på 50–60 frivillige gjester og ansatte plukket opp rundt 700 kilo plast i løpet av én time.

Konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, var også med på ryddeaksjonen.

– Gjestene er med på dette frivillig, og blir ofte sjokkert når de ser hvor stor utfordringen med plast på avveie faktisk er, forteller han.

Hurtigruten får nå telefoner fra turister som ønsker å bidra med søppelplukking langs kysten, sier han til Dagbladet.

– Folk ringte oss for å høre om når vi skulle plukke søppel neste gang, og for å høre om de kunne bestille plass på det cruiset, forteller Rune Thomas Ege, kommunikasjonssjef i Hurtigruten til Dagbladet.

Han opplyser også at alle gjester som reiser med Hurtigruten får tilbud om å delta på standrydding.

Bytter til metallsugerør

Selskapet tar opp kampen mot plasten ytterligere i år, da alt av plastsugerør, rørepinner, plastposer, plastforklær og engangspakninger i plast fjernes fra Hurtigrutens skip og hoteller. Dette skjer den 2. juli.

Hvert år går det med 960.000 plastsugerør, som nå vil byttes ut med sugerør av metall.

– Vi mener det er på tide med handling. Ved å kutte engangsplast, håper vi å kunne vise andre at det faktisk er mulig å gjøre noe med problemet. sier Skjeldam til NRK.

Forbud mot engangsplast innen 2022

Seniorrådgiver innen fiskeri og havbruk, Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond, er en av dem som applauderer rederiets initiativ. Han forteller til NRK at tiltaket viser at et nasjonalt forbud av engangsplast innen 2022 er gjennomførbart.

– Det Hurtigruten viser, er at det finnes mye plast vi ikke trenger og at det finnes fullgode alternativer. Når EU nå diskuterer et mulig forbud mot unødvendig engangsplast som uansett kan få konsekvenser for oss, bør Norge ikke sitte på gjerdet og vente, men gå foran å vedta et forbud.