nyheter

Statens Vegvesen holdt søndag kontroll av tungtransport langs E6 sør for Larsbergtunnelen. Det opplyser Vegvesenet på twitter.

Kjøre og hviletid ble kontrollert, med positive resultater.

– Ingen reaksjoner, bra resultat, opplyser Vegvesenet.

To dokumentgebyr ble skrevet ut. Ett ble gitt for undermål i mønsterdybde. Det andre ble gitt for ikke tilstrekkelig lastesikring. Lastesikringen ble tilleggssikret før vogntoget fikk kjøre videre.