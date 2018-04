Vegvesenet anbefaler fem hovedruter inn til Tromsø

nyheter

ITROMSØ: Samferdselsdepartementet har bedt om en konseptutvalgutredning, for å se hvordan innfartsårene til Tromsø kan gi best mulig utvikling for regionen i framtida. Planene kan imidlertid ta flere tiår.

Utredningen skal være ferdig i 2019, og omfatter hele området fra Senja og Sørreisa til Lyngen og Kåfjord. Statens Vegvesens anbefaling er nå klar. De mener at man bør utrede fem hovedreuter inn til Tromsø:

Fylkesveg 91 fra Olderdalen

E8 fra Nordkjosbotn

Fylkesvegene over Malangshalvøya

Fylksvegene fra Buktamoen via Senja

Fylkesvegene fra Karlsøy

Også hurtigbåtrutene fra Skjervøy og Finnsnes skal tas med i vurderingene.

Det er departementet som nå skal fastsette mandat på bakgrunn av utredningen fra Statens Vegvesen.

– I den nye utredningen trekker vi en større sirkel rundt Tromsø. Det er mange utfordringer og ønsker både for riksveiene og fylkesveiene. Den nye utredningen skal finne ut hvilke muligheter vi har, og hvor behovene er størst, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen i Region nord på egne nettsider.

Utenom E8 i Ramfjorden og tiltak i Tromsø sentrum, ligger det ikke penger inne til større investeringer i området verken i Nasjonal transportplan eller Region transportplan i perioden fram til 2029.