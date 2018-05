Ber innbyggerne ta del i undersøkelse

nyheter

Som del av et større forskningsprosjekt gjennomfører UiT - Norges Arktiske Universitet en undersøkelse om bruk av Reisadalen og Kåfjorddalen med omkringliggende områder.

Undersøkelsen omfatter hvordan disse områdene brukes, om det er spesielle konflikter i områder, spesielle historier knyttet til områdene, og områder av spesiell betydning for reindriftsnæringen. Dette opplyser forsker Magnus Rapp i en pressemelding.

– For oss er det viktig at lokalbefolkningen deltar i undersøkelsen så vi får best mulig innsikt i hvordan områdene brukes, opplyser han.

Selve undersøkelsen kan gjøres her.

Rapp håper resultatene av undersøkelsen kan bidra til økt forståelse for bruken av området.

– Fortrinnsvis blir resultatene brukt til forskning, men kan også brukes som et utgangspunkt for forvalting av områdene og for spesielt interesserte.

Undersøkelsen er samtidig en test av en ny teknologisk løsning for å samle inn data. Dette gjennom prosjektet "BuSK" (Building Shared Knowledge Capital), ledet av Lapplands Universitet.