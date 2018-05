Det er fortsatt snøskredfare

nyheter

På grunn av sol og en vårlig varme har snøskredfaren i Nord-Troms økt siden onsdag. Faregraden har torsdag nådd nivå tre, betydelig.

Ifølge Varsom er det fare for våte løssnø -og flakskred. Tjenesten ber folk holde seg unna potensielle løsneområder og utløpsområder for skred. Varsom opplyser at skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. De ber folk være ekstra forsiktige når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Ved denne graden av snøskredfare kan det forekomme middels store eller store naturlige utløste skred. Disse vil være mest aktuelle i høyden og i nordvente sider.

Varsom har også ute et varsel om jord -sørpe -og flomskredvarsel, som er på nivå to, gult. Snøsmelting og høy vannmetning i bakken gjør at det ventes noen skredhendelser i Nord-Norge. Enkelte store hendelser kan også forekomme.