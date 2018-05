Halvparten av luftambulansepilotene i Alta har sluttet

nyheter

– Vi har mistet halvparten av pilotene våre. Det har vært tungt, sier Nikolai Hamre til VG. Han har jobbet som pilot i Lufttransport i elleve år, ni av dem på Alta-basen. Han sier de fleste av de sju som har sluttet, var pendlere som valgte å si opp på grunn av usikker jobbsituasjon.

Også ingeniører, flyteknikere, administrasjonen og koordinatorer får jobben sin satt på spill, ifølge Hamre.

– De siste månedene har vært stressende. Fremtiden vår er usikker, og vi er nervøse for at tjenesten skal kollapse.

Utvalg pekte på risikoutsatt luftambulansetjeneste i 2015 Det regjeringsoppnevnte Akuttutvalget pekte på risikoen ved operatørbytte i luftambulansetjenesten allerede i 2015. Alta Frp krever nå at det ryddes opp.

Nytt selskap overtar

Striden som har tilspisset seg den siste uken, dreier seg om hva som skal skje med pilotene som i dag er ansatt i Lufttransport, når det britiskeide selskapet Babcock tar over anbudet for luftambulansetjenesten 1. juli 2019.

Etter mye kritikk har Babcock uttalt at de vil tilby pilotene i Lufttransport kontrakter, men Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund sier de ikke oppfatter at det ligger et tilbud på bordet, kun et utspill.

LEDER: En varslet katastrofe Striden rundt luftambulansetjenesten i nord er historien om en varslet skandale.

Sentrale politikere i Ap og SV, blant dem Ap-leder Jonas Gahr Støre, har gått i bresjen for å få anbudskontrakten til Babcock kansellert. Men helseminister Bent Høie (H) advarer om at det da kan komme store erstatningskrav fra Babcock mot staten.

Høie advarer

– Det er helt åpenbart. Det vil få økonomiske og juridiske konsekvenser. Selskapet har bestilt et jetfly og ti andre fly. Babcock har også ansatt folk, sier Høie til Dagens Næringsliv.

Han avviser også opposisjonspartienes forslag om å forlenge den nåværende avtalen med Lufttransport for å løse de aktuelle problemene i Nord-Norge.

– Det vil være lovstridig. Dette kan ikke skje uten å utlyse nytt anbud. Gjøres det likevel, brytes loven om offentlige anbud som Stortinget har gitt, sier han.

– Nok er nok

Tirsdag skal Stortinget ta stilling til denne delen av konflikten. Da møter Høie for å redegjøre for saken.

Helsepolitisk talsperson i SV Nicholas Wilkinson er lite imponert over helseministerens håndtering av saken.

– Han må rydde opp snarest. Vi vil fotfølge ham i Stortinget til saken er løst. Nok er nok. Tryggheten i nord er truet, sier han til NTB.

(©NTB)