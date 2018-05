Minibuss fra asylmottak involvert i frontkollisjon

nyheter

Klokka 17.36 fredag meldte politiet i Troms om en møteulykke på E6 cirka 5 km øst for Nordkjosbotn i retning Øvergård.

En av bilene involvert i ulykken er en minibuss tilknyttet et asylmottak og det var flere barn involvert i ulykken.

12 personer involvert i ulykken

Klokka 18.41 melder politiet at det totalt er 12 personer som er involvert i ulykken.

– Det er en kvinne som er hardt skadet og hun var passasjer i minibussen. I personbilen var det kun én person. Minibussen hører til et asylmottak, sier Thomassen til iTromsø rundt en time senere.

Politiet ønsker ikke informere om hvilket asylmottak det er snakk om.

Ingen livstruende skadet

Kommunikasjonsrådgiver ved UNN, Per-Christian Johansen, opplyser til iTromsø klokka 20.20 at det ikke er snakk om livstruende skader på kvinnen.

– Så langt er det to menn, to kvinner og to barn som har blitt undersøkt hos oss. Alle er stabil, og ingen er livstruende skadet. For ti minutter siden kom det også inn en til kvinne og to barn for sjekk, og det er snakk om lettere skader, sier Johansen.

Klokka 22.36 opplyser Johansen ved UNN at ingen av de totalt 11 personene som har vært inne for behandling har mer enn moderate skader.

– To av de involverte er allerede utskrevet, mens de øvrige er innlagt til observasjon og i noen tilfellet videre behandling. Alle er stabile, sier Johansen.

Etterforskes

Veien var i en periode delvis sperret på stedet, og politiet har hatt etterforskere på både ulykkesstedet og sykehuset fredag kveld.

– Vi har sendt en bil til sykehuset for å kartlegge de pasientene som har kommet inn og for å snakke med begge sjåførene. Vi er i full gang med etterforskningen av saken, sa operasjonsleder Thomassen klokka 19.34.