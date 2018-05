Norsk kvinne og mann omkom i trafikkulykke i Sverige

nyheter

Det skriver Fremover. Fredag kveld krasjet en personbil og en trailer i Sverige øst for Abisko. Det ble da meldt at minst en person hadde omkommet i ulykken. Lørdag morgen opplyste den svenske polisen i en pressemelding at en norsk mann og kvinne er bekreftet omkommet.

– Ingen identiteter har kunnet blitt slått fast, men alt tyder på at det er en mann og en kvinne hjemmehørende i Norge. Pårørende til de begge er informert om hendelsen og våre slutninger, skriver Polisen i pressemeldingen, ifølge fremover.no.

Lastebilsjåføren er ikke mistenkt for lovbrudd. Ulykken etterforskes.