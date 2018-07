Advarer mot skremmende reisetrend blandt unge

nyheter

Tallene avdekkes i en undersøkelse Respons Analyse har gjort for Frende Forsikring skriver Harstad Tidende.

– Du bør aldri reise på ferie uten reiseforsikring, uansett alder. At de som er mest utsatt for skader reiser oftest uten reiseforsikring er en skremmende kombinasjon, sier Petter Lassen, skadesjef på reise hos Frende Forsikring i ei pressemelding.

Mister for millioner

Faktisk er unge under 30 år fire ganger mer utsatt for skade på reise. Det viser tall fra Finans Norge. Hele 45 prosent av alle reiseskader meldt inn av ungdom handler om tingene gruppen har med seg på reise.

I fjor ble mer enn 95 000 saker meldt til norske forsikringsselskap etter tyveri eller tap av reisegods. Det kostet totalt knappe 320 millioner kroner.

– Unge reiser ofte på tur med dyre mobiler, solbriller, merkeklær og kostbar elektronikk. Mye av dette er lett omsettelig, sier skadesjefen i Frende.

170.000 rammet av ID-tyveri For mange er uvettig nettbruk i ferien starten på et ID-tyveri-mareritt. – Stol heller på mobilnettet ditt enn det trådløse i sommer.

Småbarnsfamilier er flinkest

Mens de unge oftest reiser uten forsikring viser undersøkelsen til Frende at det er segmentet 30-44 år som er flinkest til å huske på reiseforsikringen. Det er langt større sjanse for at en under 30 har reist uten forsikring det siste året, sammenlignet med de som er noen år eldre.

– Gruppen 30-44 år er gjerne de med små barn, så kanskje er det familieansvaret som spiller inn? Eller kanskje de er kloke av skade? Det er tross alt denne gruppen som relativt nylig var under 30 selv, sier Petter Lassen.

Forsvunne feriebilder

For mange unge er det å dokumentere drømmeferien på sosiale medier halve poenget med å reise. Dessverre opplever mange at det er nettopp mobilen som forsvinner når de er på reise.

– Vi ser at omtrent hver 10. skade som gir utbetaling på reiseforsikringen er knyttet til tapt mobiltelefon. Det er veldig høye tall, sier Lassen. Uten mobilen blir det få likes fra ferien.

Skadesjefen minner også om at det ikke er alle tilfeller som dekkes av reiseforsikringen.

– Hvis du har vært uaktsom eller oppbevarer tingene din på en måte som gjør at de er utsatt for tyveri eller skade kan du ikke regne med å få dekket alt. De typiske reiseskadene som er dekket er tyveri, ran og skadeverk, sier Lassen.

Presset til å kjøpe dyre forsikringer Mange føler seg presset til å kjøpe dyre tilleggsforsikringer når de henter ut leiebilen.

Forsikringsbransjens reiseråd:

Ikke ta med mye kontanter, bruk heller kredittkort. Sjekk utløpsdatoen så du vet at kortet er gyldig gjennom hele ferien.

Skriv opp eller ta bilde av det du pakker med deg i sommer. Da er det mye enklere å ha oversikt hvis noe går tapt.

Ta vare på bagasjelappen du får når du sjekker inn.

Ikke ta med deg mye kontanter eller dyre ting du ikke må ha på stranden.

Kontanter, klokker, smykker, pass og verdipapirer må oppbevares i safe dersom det etterlates på hotellrom

Fordel kontantene på kroppen, ikke ha alt i vesken eller i lommen.

Ikke legg igjen kontanter eller verdigjenstander i bilen.

Ikke etterlat bagasje generelt i bil, og spesielt ikke om natten.

Ikke legg verdisaker i bagasje som skal ekspederes.

Ikke oppbevar kontanter eller verdigjenstander i bagasje du setter fra deg i bagasjeforvaring på hotell.

Dette gjør du hvis noe skjer

Kontakt politi og reiseleder hvis du blir utsatt for innbrudd, tyveri eller ran.

Få alltid en kopi av anmeldelsen.

Kontakt nærmeste konsulat og reiseleder dersom du blir ranet og ikke har penger.

Meld fra tap av kort til bank og kortselskap.

Gi beskjed til transportselskapet hvis bagasjen har forsvunnet under reisen.

Husk å få kvittering i forbindelse med legebesøk, kjøp av medisiner etc.

Bekymre deg ikke hvis du blir innlagt på sykehus. Sykehuset kontakter forsikringsselskapet som garanterer for sykehusutgiftene.

(Kilde: Finans Norge)