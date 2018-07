Nå kan du fly direkte fra Tromsø til...

nyheter

Dette skriver iTromsø

Den første avgangen går 29. juni, mens den siste går 17. august, opplyser selgerleder i Ticket reisebyrå, Carina Sørensen. Direkteruten vil gå én gang i uken.

– Jeg har stor tro på at direkteruten Tromsø-Rhodos vil bli populær. Jeg tror nok at de fleste tromsøværinger er klare for en ny destinasjon til Hellas. Det har jo gått direkte til Rhodos tidligere, og denne ruten var da meget populær, sier Sørensen.

Nettopp Hellas troner øverst på nordmenns liste over feriefavoritter, skal vi tro Tui. Det er også favoritten til dansker, svensker og finner.

Etter Hellas følger Spania, Kypros, Tyrkia og Italia som nordmenns favoritter. Det er reisemålene Kreta, Mallorca og Rhodos som er mest populær.

– Det er interessant å se europeernes reisemønster denne sommeren. Felles for alle er at etterspørselen til Tyrkia er tilbake. Dette gleder både oss og alle reiseglade nordmenn som elsker Tyrkia, sier Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig i TUI Norge, i en pressemelding.