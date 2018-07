Nå kommer både regn og torden

nyheter

Yr melder at det ventes kraftige regnbyger, lokalt hagl og torden i løpet av onsdag ettermiddag og kveld. Det ventes reg på opptill 30mm i løpet av tre timer. De skriver at det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Det er ikke meldt særlig med vind.

– Det er en front som kommer inn, så det blir regn. Det var litt påfyll i de tørre områdene sør for Stad, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes.

Været snur

Fredag snur været og det bygger opp et stort høytrykk. Været holder seg bra hele helga og søndag blir den varmeste dagen.

Lørdag blir det rundt 25 grader og søndag er det meldt 27 grader og sol ifølge meteorolog Magnus Haukeland ved Meterologisk Institutt.