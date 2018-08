Her er «uhyret» på vei til Nord-Norge

nyheter

Det fineste været er på hell og lavtrykkene på vei innover Nord-Norge. Dette skriver iTromsø.

– Uhyret som raste over Sør-Norge i går er raskt på vei til Nord-Norge, melder Meteorologisk institutt på Twitter, hvor de har lagt ved et satellittbilde med omriss av det som kan likne et drageformet værsystem som slanger seg fra Island til Midt-Norge.

– Det har med seg regnbyger og tordenvær til hele landsdelen, men aller mest blir det i indre strøk av Finnmark og Troms, fortsetter de.

Tromsø slipper ifølge prognosene nokså lett unna. Mesteparten av nedbøren er ventet i perioden fra fredag kveld til lørdag ettermiddag.

Det vil imidlertid bli overskyet og lavere temperaturer ned mot ti grader i hele neste uke, ifølge langtidsvarselet.