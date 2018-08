Norwegian satt passasjerrekord i juli

nyheter

Flyselskapet Norwegian skriver i en pressemelding at de hadde totalt 3 796 283 passasjerer i Juli. Dette er en økning på 13 prosent siden samme periode i fjor. Selskapet hadde også en fyllingsgrad på 93 prosent, noe som betyr at kun syv prosent av setene var ledige.

Godt Fornøyd

- Vi er godt fornøyd med at stadig flere passasjerer i Europa, USA, Midtøsten, Sør-Amerika og Asia velger Norwegian når de skal ut og reise. Det er også positivt at selv med stor kapasitetsøkning fyller vi flyene godt i hele rutenettet. Kapasitetsveksten er fortsatt høy, men i tråd med strategien er den nå i ferd med å avta noe sammenliknet med tidligere måneder. Etter en lang periode med sterk vekst vil vi fremover kunne høste av det vi har sådd, noe som vil komme kunder, ansatte og aksjonærer til gode, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

Stort selskap

Norwegian opplyser at de er verdens femte største lavprisselskap med over 33 millioner reisende i 2017. Norwegian opererer u dag over 500 ruter til over 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, midtøsten, Thaiøamd. Singapore, Karibia, USA og Sør-Amerika. De opplyser at de har en flåte på rundt 150 fly som i følge dem er blandt de mest moderne og miljøvennlige flyene i verden. Norwegian har rundt 9500 medarbeidere.