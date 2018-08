Ny direktør i Nord-Troms Museum

nyheter

Avdelingsleder ved Varanger Museum, Kaisa J. Maliniemi, har sagt ja til tilbud om stilling som ny direktør ved Nord-Troms Museum. Nord-Troms Museum skriver at hun har solid faglig bakgrunn, et sterkt museumsfaglig nettverk og at hun er godt kjent med våre region gjennom tidligere arbied og utdanning.

Ikke enda

Maliniemi har tre måneders oppsigelsestid fra sin nåværende stilling ved Varanger Museum, og hun har også noe etterarbeid i forbindelse med et prosjekt som gjør at hun starter delvis i midten av november og starter for fullt 1. desember.