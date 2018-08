Kollisjon på E6 i Nordreisa

nyheter

Troms poltidistrikt fikk rundt klokken 15.45 melding om at en bil er blitt påkjørt bakfra av et større kjøretøy.

Dette opplyser operasjonsleder Morten Augensen til Framtid i Nord.

Klokken 16.00 er politi akkurat ankommet stedet. Ambulanse skal også være på plass.

– Det skal ha vært to personer i bilen og en av dem klager over smerter i ryggen. Bilen har fått endel skader. Nå skal politiet ta imot forklaringer fra de involverte og danne seg et bilde av hva som har skjedd, sier han.

Bilene var på vei sørover. Ett felt er foreløpig stengt på grunn av hendelsen.