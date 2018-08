Klimaforskere frykter at det allerede kan være for sent

nyheter

Snart kan det hende at menneskelige forsøk på å forminske klimagassutslipp ikke lenger vil ha noen effekt, og temperaturen på jorda kan stige ukontrollert, ifølge artikkelen, som er publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

– Artikkelen maler et svært mørkt og dystert bilde av jordens fremtid, men det er absolutt ikke forutbestemt at dette kommer til å skje. Argumentene er basert på ideer og aksepterte teorier, men det er hovedsakelig spekulasjon ment til ettertanke, sier professor og klimaforsker Alan Lloyd Hubbard ved CAGE, UiTs senter for fremragende forskning.

Ekstremvarme

Flere steder i Europa har opplevd ekstremt høye temperaturer denne sommeren. I Tromsø var juli måned 2,8 grader varmere enn normalt. 18. juli fikk Troms fylke ny varmerekord, da temperaturen i Bardufoss steg til 33,5 grader.

I tillegg kunne Vervarslinga for Nord-Norge rapportere at natt til 30. juli var den aller første tropenatta i Tromsø siden målingene begynte i 1920.

Nå har en internasjonal gruppe forskere utgitt en artikkel som advarer mot dagens klimautvikling. Smeltende is, endringer i havstrømmer og mindre skogsområder som følge av menneskeskapte klimaendringer kan føre til en utvikling vi potensielt ikke kan snu, mener forskerne.

«Hothouse Earth»

Artikkelforfatterne, en gruppe ledende klimaforskere fra Sverige, Australia, Danmark og Tyskland, argumenterer for at menneskelig påvirkning kan skyve jordkloden mot et dystert scenario kalt «Hothouse Earth», hvor gjennomsnittstemperaturene kan stige til mellom syv og ni grader mer enn før den industrielle revolusjonen.

Dersom dette skjer vil menneskelige forsøk på å bremse eller reversere global oppvarming ikke lenger ha noen effekt.

Kan være kun tiår unna

Forskerne påpeker at en slik prosess kan oppstå allerede når det i gjennomsnitt blir to grader varmere enn før den industrielle revolusjonen. I dag er gjennomsnittstemperaturen omtrent én grad over.

Gjennom Parisavtalen har så langt 179 land forpliktet seg til å kutte klimautslipp, og begrense jordens gjennomsnittlige temperaturstigning med mellom halvannen til to grader.

Forskerne bak artikkelen skriver at selv dette kan være for sent. Når jordkloden har nådd disse temperaturene vil prosessen allerede kunne være i gang, og den globale oppvarmingen vil fortsette ukontrollert.

Ment som en tankevekker

Forskerne bak artikkelen påpeker at denne analysen ikke enda er en vitenskapelig teori, men en tankevekker. De håper at artikkelen vil føre til endring, debatt og videre forskning.

De ønsker å rette søkelyset mot at vi ikke er langt unna en slik potensiell situasjon, og etterspør målrettede og koordinerte tiltak for å unngå marerittscenarioet.

Ikke overbevist

Hubbard er imidlertid ikke overbevist om at det står så dårlig til som hans utenlandske kolleger skal ha det til.

– Jeg er klimaforsker og arbeider mye med isflak på Grønland og i andre polare strøk. Der ser jeg enorme klimaendringer: stigende temperaturer, mindre snøfall, tinende permafrost og landskred er alle eksempler på dette. Artikkelen er veldig viktig for å spre oppmerksomhet rundt klimaproblematikken, men det er viktig å huske at artikkelen beskriver et «worst-case»-scenario. Jeg tror ikke vi ligger så dårlig an som dette, fortsetter han.

Viktig å fokusere på endring

– Artikkelen ble gitt ut på et veldig aktuelt tidspunkt, med hetebølgen som har preget store deler av Europa denne sommeren, og det er veldig viktig å være klar over endringene som utvilsomt kommer som følge av økte klimagassutslipp, forklarer UiT-forskeren.

Han viser til at norske myndigheter eksempelvis oppfordrer til bruk av elbiler.

– Hvis alle land i verden var så fremtidsrettet, hadde vi vært godt på vei. Det er viktig at vi hører på alle argumenter i klimadebatten, og det er veldig bra at denne artikkelen bidrar til at folk får øynene opp for problemene vi står foran, men jeg ser ikke en total kollaps i løpet av de neste hundre årene, sier han.

Formidler Klimaendringer

Forskerne ved CAGE i Tromsø har i en årrekke jobbet med blant annet klimaendringene i Arktis, og i februar 2018 lanserte de nettsiden icemap.no, hvor de har laget et interaktivt klimakart som viser endringene i klimaet gjennom forrige istid. Seniorrådgiver Maja Sojtaric ved CAGE ledet prosjektet.

– Siden ble lansert i februar i år, samtidig som vi lanserte en interaktiv utstilling på Nordnorsk vitensenter. Vi ønsket å presentere kunnskapen vi har om dramatiske, naturlige klimaendringer på en forståelig måte, skriver Sojtaric i e-post til iTromsø.

– Menneskeskapte utslipp av drivhusgasser har på veldig kort tid varmet opp jorda dramatisk, men klimaet har alltid endret seg på vår planet. Vi ville vise en slik endring, hvor lang tid den tok og hvordan det påvirket områder vi kjenner godt i dag. Prognoser for fremtiden baserer seg tungt på det de vet om fortidens endringer, skriver Sojtaric.