Politiet har rykket ut til mulig båtvelt

nyheter

Politiet rykket rundt klokken 13.45 ut fra Storslett.

Operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt forteller at de er på vei for å undersøke et mulig båtvelt i Nordmannvik.

Dette gjøres i samråd med Hovedredningssentralen.

– Vi har ikke fått verifisert dette enda, men skal ut å se om det stemmer, sier han.

Thomassen forteller at de fikk tips fra noen som kjørte forbi at en båt hadde kantret og at det var en annen båt som sirklet rundt.

– Det trenger ikke være noe alvorlig, men det kan også være noen som har kantret, opplyser operasjonslederen.

Vi oppdaterer saken.