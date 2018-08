Tunnelen ferdigstilles i september

nyheter

Akkurat nå pågår det ikke renoveringsarbeid i Maursundtunnelen. Men det betyr ikke at man er ferdig med å sprøyte betong på PE-skumplatene i tunnelen.

– Nei, arbeidet er ikke ferdig ennå. Det blir en ny runde i september, sier byggeleder Yngve Volden i Statens vegvesen.

Årsaken til at det er opphold nå er rett og slett at arbeiderne som gjør jobben inne i tunnelen har fri.

– De jobber 14 dager på og 14 dager av. Og ettersom man ønsket det samme arbeidslaget til å gjøre hele jobben, så blir det et opphold nå til arbeiderne er tilbake på jobb, sier Volden.

Han regner med at arbeiderne når de kommer på jobb igjen gjør seg ferdige innenfor de 14 dagene de er på vakt.

Til tross at man er ferdig med taket, så er ikke akkurat den snart 30 år gamle undersjøiske tunnelen mellom Nordreisa og Skjervøy i tipp-topp stand. Det er Yngve Volden svært klar over.

- Ja, og derfor er en ordentlig rehabilitering er under prosjektering. Men det finnes ingen konkrete tidsplaner for når den rehabiliteringen per nå, sier Volden.