Fylkeskommunen støtter utvikling av Halti

Troms Fylkeskommune har bevilget inntil én million kroner til et utviklingsprosjekt i regi Halti SA. Dette opplyser fylkeskommunen i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Utviklingsprosjektet skal videreutvikle rollen Halti har i dag, som et regionalt fyrtårn i Nord-Troms. Dette slik at nye samarbeid og aktiviteter kan vokse fram med målsetning om økt verdiskaping og utvikling i dagens tjenester og tilbud.

Fylkeskommunen har bevilget 1.000.000 kroner til gjennomføring av prosjektet som skal gå fram til 2020, med Halti SA som prosjektansvarlig.

– Dette prosjektet vil løfte og videreutvikle Halti, med styrket samarbeid mellom aktørene, som flerkulturell møteplass og samlingspunkt for lokalsamfunnet, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Hun sier prosjektet er framtidsrettet.

– Det vil bidra til at Halti får et solid fundament for utvikling og gode ringvirkninger i regionen.

Halti SA består av et tverrfaglig miljø på om lag 50 personer. Det er fem enheter som anses som hovedaktører: Halti Næringshage AS, Nord-Troms Museum AS, Nordreisa kommune, Halti Nasjonalparksenter AS og Halti Kvenkultursenter IKS. Tyngdepunktet i miljøet er knyttet til næring, kultur og natur.