Brannvesenets bønn: Dette må du gjøre når du møter utrykningskjøretøy

– Det er veldig varierende hvordan folk reagerer ved utrykning. Noen har vansker med å oppdage oss. Spesielt på sommeren når det er lyst og vi bare bruker blålys, forteller brann- og redningssjef Øystein Solstad i Tromsø kommune.

Både politi, ambulanser og brannvesenet trenger at publikum viser hensyn under utrykning når sekundene teller og det står om liv. Tromsø brann og redning delte derfor tirsdag en liste med tips, som er utarbeidet av NAF, på Facebook, over det du må gjøre ved blå blink i trafikken. Les hele listen lenger ned i saken.

Brann- og redningssjefen mener at tromsøfolk stort sett er flike å vise hensyn. Det største problemet, ifølge ham, er å få varslet sjåførene på en god måte.

– På høsten og vinteren oppdages vi lettere med bare å blålys, og da opplever vi at folk tar hensyn. Vi prøver jo å unngå lyd mest mulig, spesielt om natten slik at folk ikke forstyrres, forteller Solstad.

En risiko med utrykning

Brann- og redningssjefen er opptatt av at det å kjøre utrykning er forbundet med en viss risiko.

– For oss er det viktigere å komme fram, enn å forårsake egne ulykker. Så sjåførene blir opplært til å ta visse forbehold under utrykning, sier Solstad.

Solstad mener det å kjøre utrykning er en erfaringsbasert jobb.

– Vi gjennomfører øvelser på dette, og diskuterer mye hvordan vi skal komme sikkert fram til ulykkesstedet.

Det er spesielt i rushtida at det kan være trangt og vanskelig å komme fram.

– Vi må da ta spesielt hensyn i kryss og ikke bare forvente at folk oppdager oss, forteller Solstad.

Hva gjør man?

Ifølge Solstad er det viktig å markere at man har sett utrykningskjøretøyet når man har oppdaget det.

– Det er spesielt viktig å vise med blinklys og tegn på at publikum har sett oss, og legge seg sakte men rolig til side. Det er ikke nødvendig å stoppe, men gi god plass til kjøretøyet som kommer på utrykning, understreker Solstad.

Viktige tips ved utrykning:

Bruk blinklyset. Da forstår sjåføren av utrykningskjøretøyet at du har sett dem.

Trekk ut til kanten av veien for å gi plass. Du har lov til å kjøre opp på fortauet, kjøre noen meter over sperrelinja i krysset eller snike deg gjennom en høyresving i krysset.

Ikke stopp midt i en sving. Kjør heller lengre fram før du stanser slik at det går an å kjøre forbi deg.

Senk gjerne farten, men ikke bråbrems.

Se på andre trafikanter. Legger alle seg ut mot høyre, så fungerer det best at du gjør det samme.

På firefeltsvei i tett trafikk vil utrykningsbilen ofte foretrekke å legge seg midt mellom filene. Trekk ut mot høyre hvis du er i høyre fil, og venstre hvis du er i venstre fil.

Se på utrykningskjøretøyet om sjåføren signaliserer hvor han vil kjøre, for eksempel ved å legge seg midt mellom to filer.

Kilde: NAF