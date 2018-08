Halti får en million til utviklingsprosjekt

nyheter

Fylkeskommunen har bevilget inntil en million kroner til et utviklingsprosjekt i regi av Halti SA.

Dette for at Halti skal kunne videreutvikle sin rolle som regionalt fyrtårn i Nord-Troms, heter det i pressemeldingen.

Prosjektet har som mål å øke verdiskapningen og utviklingen i dagens tjenester og tilbud, samt legge til rette for senterutvikling og samarbeid mellom aktørene.

Prosjektet skal gå fram til 2020.

– Dette prosjektet vil løfte og videreutvikle Halti, med styrket samarbeid mellom aktørene, som flerkulturell møteplass og samlingspunkt for lokalsamfunnet, sier fylkesråd Sigrid Ina Simonsen (Ap).

– Prosjektet er framtidsrettet, og vil bidra til at Halti får et solid fundament for utvikling og gode ringvirkninger i regionen.