Langt flere ryper over hele landet

Tallene er fra perioden 4. til 20. august i samarbeid med jeger- og fiskerforeninger over hele landet hvor Statskog forvalter jakt. Det er i alt telt ryper på 1.800 kilometer takseringslinjer for Statskog, noe som gir et rikt datagrunnlag.

– Det store bildet er svært positivt. Det er alltid lokale variasjoner, noe vi særlig ser i Troms denne høsten. Men alt i alt tyder tallene på økende tetthet og kyllingproduksjon i hele landet, sier jakt- og fiskesjef Jo Inge Breisjøberget i Statskog.

Det var knyttet ekstra stor spenning til om den ekstreme tørken i sommer kunne ha påvirket rypeutviklingen negativt. Alt tyder på at kyllingene har evnet å finne føde, tross tørken.

– Rapportene våre tyder på at det er mye smågnagere, slik som mus og lemen. Dette er den store motoren for rypeutviklingen. Spesielt reven vil i slike år snarere gå etter smågnagere enn rypekyllinger, sier Breisjøberget.

Høstens rypejakt reguleres etter et nytt forvaltningsopplegg som Statskog innførte i fjor. Dette har bakgrunn i Breisjøbergets egen doktorgrad innen rypeforvaltning. Årets rypetelling og historisk jaktuttak legges til grunn, før det avklares hvilke begrensninger som må innføres.

– Vi skal gjøre disse analysene nå og drøfte høstens jakt med brukerorganisasjoner. Gode takseringstall virker i retning mindre regulering, men vi må ta høyde for lokale variasjoner. Vi vil avklare dette i løpet av en ukes tid, sier Breisjøberget.

Statskog er landets største tilbyder av jakt og fiske og forvalter store områder i hele landet. I særlig populære områder tildeles jakt etter søknad og trekning. Høstens rypejakt starter 10. september.

