– Nye momsregler stopper samisk kultur ved landegrensa

– Å kunne selge og kjøpe duodjiprodukter på markedet i de forskjellige landene der vi bor, er en våre aller viktigste og eldste kulturtradisjoner. At embetsverket ved et pennestrøk kan gjøre endringer som stopper denne tradisjonen, er helt uakseptabelt, sier Runar Myrnes Balto parlamentarisk leder for NSR på Sametinget.

I pressemeldingen til Framtid i Nord skriver han at Skatteetaten nå har bestemt at det ikke lenger er mulig å få refundert moms på varer man har forsøkt å selge i Norge, men ikke fått solgt.

– Som eksempel kan en duojár fra Sverige ha med seg salgsprodukter verdt 100.000 til en samisk festival. Hun må betale 25 prosent, altså 25.000 kroner i moms når hun kommer til Norge. Hvis hun ikke selger noe på festivalen, får hun likevel ikke tilbake noe av momsen når hun drar hjem, og sitter igjen med et underskudd på 25.000 kroner.

Myrnes Balto mener det vil være forståelig om duojare tenker seg om to ganger før de krysser grensa.

– Dette må man rydde opp i fra politisk hold i hovedstaden. Dette er såpass alvorlig at jeg vil karakterisere det som en potensiell krise for samisk kultur, sier han – som også poengterer at den nye regelen ikke bare går ut over samiske næringsdrivende.