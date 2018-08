nyheter

Jakten etter "Årets unge bonde" er i gang. Og denne gangen skal bonden helst være bærekraftig. Det opplyser arrangørstaben i en pressemelding.

Kåringen arrangeres av Norges Bygdeundomslag, McDonald's og Felleskjøpet Agri, som nå søker etter nominerte i konkurransen.

–Norge er et foregangsland innen klimasmart matproduksjon. Det krever kontinuerlige endringer for å drive et bærekraftig landbruk, men til gjengjeld spiller bøndene da en svært sentral rolle i det nødvendige grønne skiftet, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og jurymedlem for Årets unge bonde.

Ifølge arrangørstaben er norske bønder i dag en av verdens mest klimasmarte matprodusenter, hvor næringen har kuttet i klimagassutslippene gjennom flere tiår. For å fortsette dette arbeide, bør det fokuseres på rekruttering av bønder som tar langsiktige og bærekraftige valg på gården.

- Noreg treng ein ny generasjon bønder som tenker nytt, tør å satse på eit berekraftig og framtidsretta landbruk, der både teknologi og ressursar blir utnytta på stadig nye og meir effektive måtar. Arrangementet "Årets Unge Bonde" er eit flott tiltak for å løfte fram og synleggjere dyktige unge bønder, som og blir viktige inspirasjonskjelder for ungdom som vurderer å gå inn i næringa, sier Jon Georg Dale, landbruks-og matminister og juryleder for Årets unge bonde.

Fakta om Årets unge bonde 2018