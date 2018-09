Mann fra Nord-Troms dømt for voldtekt av 13-åring

nyheter

En mann i slutten av 20-årene fra Nord-Troms er dømt for voldtekt av en 13 år gammel jente.

Mannen og jenta fikk kontakt via en chattetjeneste på nett i 2016, og har over en periode på to måneder snakket sammen og utvekslet bilder.

Han fikk også 13-åringen til å utføre seksuelle handlinger foran webkamera, samt sende bilder av handlingene. Mannen delte også seksualiserte bilder og videoer av seg selv med jenta.

Vedkommende er i tillegg dømt for å ha vært i besittelse av fremstillinger som seksualiserer barn, blant annet et bilde som viser seksuell omgang mellom barn og voksen.

Mannen er tidligere dømt for å produsere seskualiserte bilder av barn, noe retten beskriver som et klart skjerpende forhold.

Han tilstod imidlertid forholdet tidlig i etterforskningen, og har samarbeidet med politiet hele veien.

Andre faktorer som har spilt inn på straffeutmålingen er at det lokale lennsmannskontoret brukte lang tid på å sende bevismaterialet til spesialetterforskerne i Tromsø. Saken har samlet hatt en liggetid på minst ett år.

Retten har derfor satt straffen til fengsel i 2 år og 11 måneder. Mannen må også betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning til jenta.