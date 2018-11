– Det er viktig for meg å bli kjent med våre forfedres kultur

nyheter

En ny styresammensetning i Halti kvenkultursenter IKS er nå valgt. Halti kvenkultursenter opplyser i en pressemelding at Hilde Anita Nyvoll og Lisa Vangen er valgt inn som nye styremedlemmer.

Tidligere styremedlemmer er Ann-Kristin Thorheim og Jarle Myrhaug. De har hatt sine høsten 2014.

Hilde Nyvoll er valgt til ny styreleder. Hun ser fram til sin nye rolle.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Halti kvenkultursenter, resten av styret og å komme i gang med arbeidet. Halti kvenkultursenter er en spennende og viktig institusjon som skal bidra til å synliggjøre kvensk kultur i regionen, sier Nyvoll i pressemeldingen.

Engasjement

Nyvoll har vist engasjement for den kvenske kulturarven og tre stammers møte. Hun var blant annet delaktig i å få innført kvensk språkopplæring i grunnskolen i Nordreisa.

Nå får elevene mulighet å lære kvensk på skolen Etter nyttår vil elevene ved grunnskolene i Nordreisa få tilbud om kvenskundervisning.

– Som et resultat av tre stammers møte, hvis man kan si det slik, så er det viktig for meg å bli kjent med våre forfedres kultur og historie, og at dette blir videreformidle til våre barn og besøkende. Identiteten vår er blitt formet av kulturmangfoldet som har smeltet sammen i løpet av mange generasjoner av kvener, samer og nordmenn. Det er helt unikt for regionen og det skal vi være stolte av, sier Nyvoll.

Nyvoll arbeider til daglig som prosjektleder i Halti næringshage AS og er utdannet IT-konsulent fra Høgskolen i Finnmark og fra Unitec Auckland på New Zealand. Hun er tidligere vararepresentant på Stortinget, tidligere sametingsrepresentant og har sittet i kommunestyret i Nordreisa siden 2007.