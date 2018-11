Fra yoga til motorsykkel: Dette koster hobbyene våre

nyheter

Det beste i livet er som regel ikke helt gratis likevel. Skal du gå en tur og titte på fuglene, er det kjekt med gode sko. Eller en kikkert.

Valg av utstyr gir som regel stort utslag på prisen.

– Har man langrenn som hobby, ønsker man seg fort bedre smøring og proffere ski, sier Jøril Mæland, leder for Institutt for finans ved Norges handelshøyskole.

– Man må bruke sunn fornuft og sørge for å ha dekket basisbehovene først. Men man kan jo selvfølgelig også gjøre som studentene og leve på havregryn for å råd til det man virkelig har lyst til.

Redaktør i Smarte Penger, Rune Pedersen, mener hobbyen har gått for langt når pengebruken går ut over familiens behov.

– Kanskje man heller burde sette av penger til en hytte som alle kan ha glede av, i stedet for at én eller begge de voksne bruker massevis av penger på dyrt utstyr?

Her er noen overslag over prisen på en del populære fritidssysler:

Sykling

Sykkel som treningsform er populært. En sykkel får du fra 3000 til over 50.000 kroner.

– Skal du trene litt seriøst, kan det være greit å legge inn rundt 10.000 kroner for selve sykkelen, sier konsulent i Norges Cykleforbund, Beate Stenberg. – Hjelm må du ha. Trøye og bukse med padding er frivillig, det er spesialsko også, men det kan være praktisk. Med 15.000 kroner kan du få både sykkel og bra utstyr, sier Stenberg.

Medlemskap i en klubb koster opp mot 1000 kroner i semesteret, men blir du fristet til å delta i et ritt eller ta en treningstur med gjengen til Mallorca, baller det fort på seg.

Yoga

– Ledige klær, en vannflaske og en matte er vel stort sett det utstyret du trenger, sier Catrine Bang-Eliassen ved Norsk Yoga-skole. Medlemskap i landets yogasentre koster vanligvis fra 500 og 1000 kroner i måneden, drop in mellom 200 og 250 per gang. Da får du timer med instruktør, tilgang til garderobe og til diverse utstyr. Det finnes en rekke tidsbegrensede kurs med priser på lignende nivå. Norsk Yoga-skole har et introkurs til 1000 kroner, men du kan også klare deg uten, sier Bang-Eliassen.

Aktiviteten kan i prinsippet være gratis:

– Du kan lære deg yoga på egen hånd, men det er lurt å ha bilder og videoer fra YouTube eller en bok å se etter.

Fiske

– Fisking er en billig aktivitet, sier Morten Martiniussen som både selger utstyr og driver fiskeveiledning gjennom Norges Jeger- og Fiskerforbund. Selv svir han likevel av 30.000 kroner på en ukes fisketur i Malaysia i høst, alt inkludert. – Jeg har vel dratt hobbyen lenger enn de fleste, sier han.

Til vanlig minner han om at det går an å holde utgiftene nede og anbefaler folk flest en stang, snelle og tilbehør for til sammen et par tusen kroner. Fiskeavgift for laks og ørret, og fiskekort for området man er i, koster noen hundre kroner i tillegg.

– Å fiske i nærmiljøet kan være billig. Sesongkort i en god lakseelv får du for 1000–1500 kroner, men du kan også bruke 10-50.000 på en uke i de gode elvene, eller 8-10.000 på en ukes havfiske, sier Martiniussen.

Kor

Norges mest utbredte musikalske fritidsaktivitet har en semesteravgift på 500–2000 kroner. I tillegg er det vanlig å reise på en tur eller to i løpet av året, en utgift som normalt faller på den enkelte.

– Korsang har i utgangspunktet få utgifter knyttet til seg, sier Roar Barros-Ødegård, produsent i Norges Korforbund.

– Utgifter til dirigent varierer etter nivå. Øvingslokaler er noe kommunene i utgangspunktet har plikt til å tilrettelegge for. Andre ting som koster fellesskapet litt ekstra, som noter og honorar til solister på konsertene, kan man langt på vei tjene inn igjen. Det finnes også mange støtteordninger, sier Barros-Ødegård.

Motorsykkel

Som med bil er den en enorm prisvariasjon på selve kjøretøyet, avhengig av om sykkelen er brukt, liten eller kraftig. Regn likevel med dette i tillegg til sykkelen: Kjøreutstyr til rundt 10.000 kroner og 5 -10.000 kroner i driftsutgifter. Har du ikke lappen, koster den deg fra 15.000 kroner og oppover.

Fuglekikking

Gå ut, stopp, lytt og se. Grunnkontingent i Norges Ornitologiske Forening er 180 kr, apper som fuglesang-gjenkjenneren What Bird kommer på noen tiere, mens de billigste kikkertene koster fra 99 og oppover hos butikker som XXL og Clas Ohlsson. Ingen av delene er nødvendig, men tid og tålmodighet bør du ha en god del av.

Hest

Tusenlappene flyr for folk som eier sin egen hest. Utgifter til stall, fôr, veterinær, forsikring og trening kryper fort over 50.000 kroner i året. Et alternativ er å gå på rideskole med priser fra 200 kroner timen eller 2000–5000 kroner for hele sesongen. En arrangert ukestur på fjellet koster rundt 10.000 kroner.

Musikk, film, spill og data

100 kroner her og 300 kroner der – regn på hva nedlastinger, apper og abonnementer koster i lengden. Fordelen med kultur og underholdning rett hjem i stua er at det sjelden krever kostbart utstyr, klær, reparasjoner eller forsikringer. Men hundrelapper blir fort til tusenlapper om man lar seg rive med.