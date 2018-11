nyheter

Troms Politidistrikt melder søndag kveld at et person er tatt hånd om av helsepersonell etter en utforkjøring 5-6 kilometer sør for Burfjord i Kvænangen.

I følge en twitter-melding fra Operasjonssentralen for Politiet i Troms, var det kun en person i bilen.

Vedkommende var bevisst, og er tatt hånd om av helsepersonell.

Politiet er på vei til stedet.

Det skal være svært glatt.