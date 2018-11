Avdekket flere lovbrudd i storkontroll på E8

nyheter

Tirsdag gjennomførte flere offentlige etater en større kontroll på E8 i Skibotndalen i Storfjord.

Blant de 212 kontrollerte kjøretøyene ble det funnet flere feil, mangler og lovbrudd, opplyser Troms Politidistrikt i en Twitter-melding, tirsdag kveld.

To bilførere er anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. Ytterligere to for brudd på hviletiden.

Etablerer samarbeid

Statens vegvesen, politiet, Toll, Arbeidstilsynet og Skatteetaten deltok i storkontrollen.

Bakgrunnen er at Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om å etablere et samarbeid mellom kontroll- og tilsynsetater innenfor vegtrafikkområdet, opplyser vegvesenet.

- Det overordnede målet er å bruke etatenes samlede ressurser innen tilsyns- og kontrollarbeidet mest mulig målrettet og effektivt. Samarbeidet omfatter felles aksjoner langs veg, men også kontroller av verksteder.