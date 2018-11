Grunneieren vil ikke gi seg uten kamp

nyheter

Forrige uke inviterte Nordreisa kommune til folkemøte i forbindelse med at det offisielt er varslet oppstart av gravlund på Rovdas. Etter en lang prosess, som startet allerede i 2008 med kommuneplanens arealdel, er det sett på opp til flere alternativer, før kommunestyret vedtok at det var Rovdas/Kvennes man skulle gå for.

Kommunen kan tvangskjøpe

Arealplanlegger Birger Storås fortalte på informasjonsmøtet at man likevel har et stykke igjen, da det beregnes at det går minimum et år fra reguleringsplanens oppstart til kommunestyrets endelige vedtak.

Det er 215 dekar som i planen er satt av til gravlund, og størsteparten av dette området er privateid. Kommunen har tidligere uttalt til Framtid i Nord at dersom man ikke klarer å komme til enighet, er ekspropriasjon, altså kommunalt tvangskjøp, eneste utvei. Dette har ikke falt i god jord hos grunneieren.

– Fantastisk verdi

Grunneieren, Aase Sandnes, og hennes datter Vivi-Ann Sandnes, har nemlig helt andre planer for området. De ønsker å benytte eiendommen til næringsutvikling med fokus på opplevelser og forebyggende helsearbeid.

Begge deltok på folkemøtet, og rettet kritikk mot kommunen og det de mener er mangel på utvikling.

– Den første innsigelsen kom allerede i 2013, men ble ikke tatt inn i hverken vurderingen eller diskusjonen, sier Vivi-Ann Sandnes, og legger til at hun savner en politisk debatt rundt reguleringsarbeidet.

– Hele Kippernes og Kvennes har en fantastisk verdi for det Nordreisa ønsker å selge som et opplevelsesprodukt. Man har de beste muligheter for å tilrettelegge for opplevelser og næring.

Eksplosjon i reiselivsmarkedet

Hun påpeker at det har vært en ekspolosjon i reiselivsmarkedet, spesielt med tanke på bobiler.

– Vi må ha mulighet til å stoppe disse turistene. Får man ikke stoppet dem, gir man dem heller ikke muligheten til å reflektere over at de kan bruke en hel dag her. Dette er jo et fantastisk område - skal det første og siste man møter være en gravplass?

Leder for miljø, plan- og utviklingsutvalget Hilde Nyvoll understreket at i forbindelse med arealplanen var det en stor debatt på absolutt alle områdene.

Innen 2020 vil denne kirkegården være full Om ikke kommunen har klar ny kirkegård da, må de døde begraves enten i Oksfjord eller Rotsund.

– Jeg er ikke enig i at vi ikke driver med utvikling. Det har skjedd mye på Kvennes, og det har blitt utrolig fint. Det er ikke sånn at vi ikke ser framover og at det eneste vi bryr oss om er gravplasser, men nå er behovet så prekært, sa hun i møtet.

Hun påpekte også at om man skal gjøre endringer i arealplanen må det eventuelt gjøres ved rulleringen, som skjer i neste kommunestyreperiode.

Vil ha pusterom

Sandnes, på sin side, spurte om det var muligheten å få debatten opp nå, slik at også befolkningen fikk mulighet til å engasjere seg.

– Dette området er jo en perle, og det blir for dumt om man skal vegre seg for å kjøre inn der fordi det er en gravplass, sa hun.

– Jeg håper man kan få litt pusterom, slik at vi får tid til å møte politikerne og legge fram nytenking.

Ivar Kvistås, som også deltok på folkemøtet, spurte om det var muligheter for å innskrenke området som er tenkt til gravlund.

– Nå er det tatt beslag i ekstremt store arealer i forhold til hva det er behov for. Her foreligger et spenstig utviklingspotensiale, og ideene som er presentert har ikke vært registrert hverken i administrasjonen eller i politiske fora, sa han.

– Her er det tatt en beslutning på sviktende grunnlag, så jeg håper kommunen tar seg tid til å kjøre en god prosess med de som er direkte involvert.