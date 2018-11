nyheter

Like etter klokken 20 søndag kveld melder politiet på Twitter at to biler har kollidert like nord for Manndalen.

Klokken 20.18 opplyses det om at ambulanse og brannmannskaper er fremme på stedet

Totalt fire personer er involvert i ulykken.

- Det er meldt om personskader, men omfanget er ukjent, opplyser politiet.

Alle nødetater er på vei til stedet.

Framtid i Nord oppdaterer saken.